Путин и Медведев ожидают результаты выборов в штабе партии "Единая Россия"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли в штаб партии "Единая Россия" для ожидания результатов выборов в федеральный парламент.

Сегодня в РФ прошли выборы в Госдуму РФ. Россияне выбирали 450 депутатов по смешанной системе. Президент РФ и премьер ранее проголосовали на своих участках, не огласив тайну своего голосования, сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, в Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".