Путин мечтает достойно завершить карьеру и путешествовать по миру
Отвечая на вопросы рабочих челябинского предприятия «Этерно», президент РФ Владимир Путин заявил, что мечтает достойно завершить свою политическую карьеру и посвятить больше времени путешествиям по миру.
- Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил, — цитирует Путина ИА REGNUM.
Глава государства подчеркнул, что плотный рабочий график не позволяет ему уделять достаточное внимание природным и культурным достопримечательностям разных стран.
Ранее, отвечая на вопросы агентства Bloomberg, российский лидер сказал, что еще не определился, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году.
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