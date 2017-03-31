Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 3 апреля
Президенты России и Белоруссии встретятся в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщила помощник президента РФ Юрия Ушакова.
По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Владимира Семашко, заявил, на встрече будут обсуждаться «темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС».
С начала 2016 года Россия и Белоруссия находятся в состоянии нерешенного нефтегазового конфликта. Стороны пытаются решить вопрос стоимости поставляемого из РФ природного газа. В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.
Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались 22 ноября минувшего года в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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