Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 3 апреля

Президенты России и Белоруссии встретятся в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщила помощник президента РФ Юрия Ушакова.

По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Владимира Семашко, заявил, на встрече будут обсуждаться «темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС».

С начала 2016 года Россия и Белоруссия находятся в состоянии нерешенного нефтегазового конфликта. Стороны пытаются решить вопрос стоимости поставляемого из РФ природного газа. В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.

Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались 22 ноября минувшего года в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает «Санкт-Петербург.ру».