Путин лично проинструктирует новых депутатов Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин сегодня выступит на первом пленарном заседании Госдумы РФ.

– Президент начнет день в Государственной думе. На первом заседании он обратится к депутатам нового созыва, – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава государства лишь однажды напутствовал парламентариев - в 2003 году. На первом заседании депутаты определят руководство новых комитетов. Ожидается, что мероприятие откроет старейший депутат - член фракции КПРФ 86-летний Жорес Алферов,сообщает НСН.