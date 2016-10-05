Путин лично проинструктирует новых депутатов Госдумы РФ
Президент России Владимир Путин сегодня выступит на первом пленарном заседании Госдумы РФ.
– Президент начнет день в Государственной думе. На первом заседании он обратится к депутатам нового созыва, – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее глава государства лишь однажды напутствовал парламентариев - в 2003 году. На первом заседании депутаты определят руководство новых комитетов. Ожидается, что мероприятие откроет старейший депутат - член фракции КПРФ 86-летний Жорес Алферов,сообщает НСН.
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