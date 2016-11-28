Путин в курсе расследования в отношении генерала Лопырева
Президенту России Владимиру Путину докладывают о ходе расследования в отношении генерала ФСО Геннадия Лопырева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подтвердил сообщения СМИ о том, что основаниями для задержания генерала и начала расследования послужили результаты внутренней проверки в ФСО, передает ТАСС.
«Поскольку следственные действия выполняются следственным комитетом, что-либо сейчас сказать не могу», - добавил Песков.
Генерал Лопырев был задержан некоторое время назад и отправлен под арест 94-м гарнизонным военным судом в Москве. Ему предъявлено обвинение в получении взяток от руководителей коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов.
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