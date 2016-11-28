Путин в курсе расследования в отношении генерала Лопырева

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ходе расследования в отношении генерала ФСО Геннадия Лопырева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил сообщения СМИ о том, что основаниями для задержания генерала и начала расследования послужили результаты внутренней проверки в ФСО, передает ТАСС.

«Поскольку следственные действия выполняются следственным комитетом, что-либо сейчас сказать не могу», - добавил Песков.

Генерал Лопырев был задержан некоторое время назад и отправлен под арест 94-м гарнизонным военным судом в Москве. Ему предъявлено обвинение в получении взяток от руководителей коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов.