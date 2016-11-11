Путин констатировал стабилизацию российской экономики

Выступая на совещании по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике полностью стабилизировалась, но говорить о кардинальном улучшении пока еще не приходится.

- Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства обратил внимание на небольшой рост промышленного производства на 0,3 процента и отметил прогресс в сельскохозяйственной отрасли.

- Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство. Плюс 3 процента. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой.

Вместе с тем президент РФ распорядился удержать дефицит федерального бюджета в рамках планируемых 3,7 процента ВВП, несмотря на существующие риски превысить этот показатель.

Путин считает важным показателем то, что правительству удалось в первые десять месяцев 2016 года удержать инфляцию на уровне 4,7 процента.

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