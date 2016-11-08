Путин ждет в 2017 году официального визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина
Во время встречи в Кремле с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном президент РФ Владимир Путин попросил собеседника передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпини и напомнить ему, что в Москве ждут его визита в 2017 году.
Глава государства напомнил, что Россия и Китай недавно отметили юбилей договора о дружбе.
- За это время сформирован целый эффективно работающий механизм нашего двустороннего взаимодействия. И главным образом это, конечно, механизм в сфере деятельности и ответственности правительств наших стран, — цитирует Путина РИА «Новости».
Следующая новость Синоптики предрекают Москве новый «снежный коллапс» в четверг
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии