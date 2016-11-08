Путин ждет в 2017 году официального визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина

Во время встречи в Кремле с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном президент РФ Владимир Путин попросил собеседника передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпини и напомнить ему, что в Москве ждут его визита в 2017 году.

Глава государства напомнил, что Россия и Китай недавно отметили юбилей договора о дружбе.

- За это время сформирован целый эффективно работающий механизм нашего двустороннего взаимодействия. И главным образом это, конечно, механизм в сфере деятельности и ответственности правительств наших стран, — цитирует Путина РИА «Новости».