Путин исключил Иванова из Экономического совета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из состава Экономического совета и включении в него нынешнего руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.
Ранее Вайно ввели в состав Совета по противодействию коррупции и в состав его президиума. Иванов около пяти лет возглавлявший кремлевскую администрацию, занял пост специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщает ТАСС.
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