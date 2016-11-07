Путин исключил Иванова из Экономического совета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из состава Экономического совета и включении в него нынешнего руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.

Ранее Вайно ввели в состав Совета по противодействию коррупции и в состав его президиума. Иванов около пяти лет возглавлявший кремлевскую администрацию, занял пост специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщает ТАСС.