Путин ищет способы влияния на курс рубля
Президент РФ Владимир Путин рассказал о поиске вариантов рыночных мер влияния на курс рубля.
Он также сообщил, что власти постараются снять опасения экспортеров по вопросу укрепления национальной валюты.
«Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, а важна стабильность валюты в условиях плавающего курса - а от него мы отказываться не собираемся», - цитирует «Интерфакс» слова Путина, сказанные в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.
Он также пояснил, что это одна из ключевых проблем, которой власти занимаются в ежедневном режиме.
«Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить. Потому что здесь угрозы со всех сторон», - сказал президент, отметив, что без телекамер сообщил бы больше.
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