Путин готов к вечным санкциям Запада

Россия сохранит ответные санкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на медиа-форуме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

По его словам, санкции западных стран не будут вечно продолжаться, но если это случится, то Россия вечно будет ограничивать доступ на рынок тех товаров, которые может производить самостоятельно.

Президент отметил при этом, что российские контрсанкции носили и носят выборочный характер, помогая отечественному сельскому хозяйству.

Путин также заявил, что санкции Запада России только помогают развивать свое производство.

«Мы будем исходить только из этого принципа - будем делать все, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться», - цитирует «Интерфакс» слова Путина.

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