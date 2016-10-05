Путин и Эрдоган по телефону обсудили крупные совместные энергетические проекты

В телефонной беседе между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся по инициативе турецкой стороны, обсуждались совместные крупные энергетические проекты.

В частности, стороны обменялись соображениями по строительству газопровода «Турецкий поток» и первой турецкой АЭС «Аккую», - сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте предстоящей личной встречи на Всемирном энергетическом конгрессе (Стамбул, 10 октября) лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-турецкого сотрудничества. Отмечена заинтересованность в дальнейшем поэтапном восстановлении торгово-экономических связей, реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере – в частности, строительства первой турецкой АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты двух стран обсудили проблемы урегулирования Сирийского конфликта.