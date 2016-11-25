Путин и Эрдоган в телефонной беседе обсудили проблему урегулирования в Сирии

В состоявшемся по инициативе турецкой стороны телефонном разговоре между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась проблема урегулирования ситуации в Сирии.

«В конструктивном ключе прошел обмен мнениями по урегулированию сирийского кризиса», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

В документе отмечается, что стороны договорились продолжать активный диалог по данной проблематике.

«Условлено, в частности, продолжить активный диалог по линии министерств иностранных дел, обороны и спецслужб России и Турции, направленный на обеспечение координации усилий в борьбе с международным терроризмом», - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты двух стран обсудили вопросы российско-турецкого политического и торгово-экономического сотрудничества.