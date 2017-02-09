Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии
Резиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Лидеры двух стран договорились наращивать координацию по военной линии в совместной борьбе с террористами ДАИШ (группировка запрещена в России) и боевиками других экстремистских организаций.
Кроме того, они затронули тему итогов встречи по САР в Астане. Путин и Эрдоган подтвердили готовность активно содействовать дальнейшему продвижению процесса по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве, передает «Интерфакс».
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