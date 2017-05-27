Путин и Эрдоган договорились о скорейшем создании зон деэскалации в Сирии

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и решили как можно скорее согласовать аспекты Меморандума о создании зон деэскалации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, Меморандум позволит укрепить режим прекращения войны и повысить эффективность переговоров по Сирии в Женеве и Астане.

Лидеры двух государств также поздравили друг друга с 25-летием со дня подписания Договора об основах отношений между странами. Путин пожелал успехов Эрдогану в связи с его недавним избранием на пост председателя Партии справедливости и развития.