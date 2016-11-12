Путин допустил снижение ипотечных ставок
Президент РФ Владимир Путин допустил, что ставки по ипотеке в РФ могут быть снижены с помощью различных льгот и программ поддержки.
Глава государства отметил, что ставка по ипотеке не может быть ниже ключевой ставки Центробанка, однако при помощи льгот и программ поддержки можно добиться значительного снижения. На сегодняшний день ЦБ РФ установил ключевую ставку на уровне 12,5 процента. При помощи льгот для некоторых категорий граждан этот показатель снижается до 10,5 процента, уточняет РГ.
– Исходя из требований законов экономики, ставка по кредитам вообще и ипотеке в частности, не может быть ниже ключевой ставки. Она может снижаться для некоторых категорий граждан - для молодых семей, инвалидов и так далее, – пояснил Путин.
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