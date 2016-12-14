Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей планеты

Американский журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых влиятельных людей планеты. В четвертый раз его возглавил президент РФ Владимир Путин.

«И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», - цитирует ТАСС публикацию издания.

Второе место в рейтинге занимает победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, третье – канцлер Германии Ангела Меркель, четвертое – председатель КНР Си Цзиньпин, пятое – Папа Римский Франциск.

Нынешний президент США Барак Обама занимает в этом списке только 48 место.