Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей планеты
Американский журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых влиятельных людей планеты. В четвертый раз его возглавил президент РФ Владимир Путин.
«И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», - цитирует ТАСС публикацию издания.
Второе место в рейтинге занимает победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, третье – канцлер Германии Ангела Меркель, четвертое – председатель КНР Си Цзиньпин, пятое – Папа Римский Франциск.
Нынешний президент США Барак Обама занимает в этом списке только 48 место.
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