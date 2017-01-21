Путин в ближайшее время позвонит Трампу
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время поздравит по телефону нового главу США Дональда Трампа со вступлением в должность президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это протокольная необходимость.
При этом Песков призвал не предаваться иллюзиям в отношении перспектив российско-американских отношений, подчеркнув, что у двух самых больших стран в мире всегда будут разногласия.
Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».
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