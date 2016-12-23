Путин анонсировал подачу российского газа в Крым через два-три дня

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два-три дня на территорию полуострова Крым будет начата подача российского газа.

Глава государства сообщил также о строительстве двух больших электростанций в Крыму и заявил, что согласен провести референдум о названии для строящегося из Краснодарского края в Крым моста.

Касаясь энергетических проблем, которые испытывают жители Калининграда в результате действий Евросоюза, российский лидер пообещал решить эту проблему.

- Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда, - заявил Путин.