Путин анонсировал подачу российского газа в Крым через два-три дня
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два-три дня на территорию полуострова Крым будет начата подача российского газа.
Глава государства сообщил также о строительстве двух больших электростанций в Крыму и заявил, что согласен провести референдум о названии для строящегося из Краснодарского края в Крым моста.
Касаясь энергетических проблем, которые испытывают жители Калининграда в результате действий Евросоюза, российский лидер пообещал решить эту проблему.
- Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда, - заявил Путин.
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