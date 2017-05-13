На пути следования ОБСЕ вблизи Шахтерска нашли четыре взрывных устройства

На пути движения наблюдателей ОБСЕ вблизи Шахтерска обнаружены четыре взрывных устройства. Об этом рассказали в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил ТАСС собеседник в силовых структурах, «по маршруту следования патруля ОБСЕ в районе Шахтерска было обнаружено четыре самодельных радиоуправляемых взрывных устройства на базе МОН-50». Известно, что одно из них деактивировали.

23 апреля на территории провозглашенной Луганской народной республики машина с наблюдателями ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине. В результате взрыва погиб представитель США, двое граждан из Чехии и Германии получили ранения.