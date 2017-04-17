Путешествующим по морю россиянам увеличат страховые выплаты

Страховые выплаты для россиян, отправляющихся в морские круизы, могут вырасти почти до 20 миллионов рублей.

Правительство подготовило законопроект о присоединении России к третьему Протоколу к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года. В настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу. По ее завершении документ поступит на рассмотрение Госдумы, которая должна завершиться 20 апреля. Принятие закона приравняет россиян по размеру страховых выплат к иностранцам.

Зампред думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов полагает, что с увеличением страховых выплат следует ожидать и роста цен на пассажирские перевозки. Он отметил, что законопроект не затрагивает речные перевозки, но, вероятно, принятие законопроекта затронет и этот сектор. «Каким в реальности окажется соотношение плюсов и минусов, еще только предстоит оценить. Для этого нужно получить соответствующие расчеты от страховых компаний и компаний-перевозчиков», - цитирует его «Парламентская газета».

По мнению экспертов, присоединение в Афинской конвенции назрело. Они подчеркивают, что ответственность судовладельцев должна защищаться с лимитами, соответствующими мировым. В этом случае будет создана достаточная экономическая основа для решения проблем пассажиров.