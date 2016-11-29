Путешествия во времени станут реальностью

Ученые из Университета Гриффита в Австралии, сообщают, что путешествие во времени вскоре станет обычным делом. По словам специалистов, параллельные миры действительно реальны. Наша Вселенная – это в общем только один мир из множества других.

Некоторые реальности очень похожи друг на друга, но работают в разных временных рамках. Кроме того, как утверждают специалисты, «множественные миры» могут не только сосуществовать друг другом, но и воздействовать друг на друга, - сообщает «ФАН».

Эксперты убеждены, что если событие происходит в одном из миров, его отголоски обязательно проявятся в другом. Если гипотеза ученых будет подтверждена, то получится воплотить в жизнь технологии, которые помогут путешествовать во времени и отыскать параллельные миры.