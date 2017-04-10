Путешествия внутри страны набирают популярность у россиян

Россияне в первом квартале текущего года стали больше путешествовать внутри страны, рассказали представители крупнейших туристических онлайн-сервисов.

По данным экспертов, самым популярным направлением перелетом стала Москва, а следом за ней идут Симферополь и Сочи.

«За первые три месяца 2017 года доля российских направлений в общем объеме бронирований составляет 53 процента. Это еще не окончательная цифра, но она вполне может отражать укрепление рубля и возвращение к россиянам уверенности в завтрашнем дне и своем финансовом состоянии», — рассказал представитель одной из компаний Дмитрий Хаванский в интервью RT.

В этом году туристы чаще всего покупают билеты на рейсы до Москвы, а на втором месте в рейтинге сейчас располагается Санкт-Петербург. Кроме того, стали набирать популярность Калининград и Казань, которые предлагают туристам доступную и разнообразную инфраструктуру, сообщает «Национальня служба новостей».