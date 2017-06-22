Для путешествий по миру россиян сковали долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России констатировала печальную цифру о долговых обязательствах граждан страны.

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2017 года порядка 1,6 миллиона россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов, отмечает РИА Новости.

ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж. В частности, сокращен срок рассмотрения дела должника после полного погашения всех долговых документов.