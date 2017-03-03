Путешествие на рыбалку обернулось для американской семьи встречей с призраком

Американская семья Оглетри из штата Джорджия, – мама с дочерью и сыном, - по дороге на рыбалку испытала настоящий стресс: на селфи, которое сделала в автомобиле 13-летняя Хейли, камера телефона запечатлела явный фантом мужчины.

Когда мама, - Джессика Оглетри, - изучила снимок дочери, то сначала она пришла в ужас, поскольку за спиной девочки виднелось четкое изображение призрака мужчины, сообщает портал «Вести.Ru» со ссылкой на Fox.

«Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека», — цитирует «Вести.Ru» комментарий Джессика Оглетри.

Впрочем, по ее словам, «призрак» явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление – это хороший знак. Загадочное фото американка разместила в Фейсбуке.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Наступила «эра человека»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО