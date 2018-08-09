Три путешественника из Серпухова покорили гору Эльбрус
Три путешественника из Серпухова покорили высшую точку Эльбруса (5642 м) на Кавказе.
Мужчины являются членами общества «Серпуховские моржи».
Перед восхождением жители Подмосковья провели около суток в горах, привыкая к погодным условиям, и попутно успели покорить вершину Чегет высотой около 3800 м.
Подъем на высшую точку Эльбруса занял около 10 часов.
На вершине путешественники растянули флаг родного города и сделали несколько фотографий, передает «Подмосковье сегодня».
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