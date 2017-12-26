Путешественник Федор Конюхов награжден орденом Почета

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов удостоился награждения орденом Почета. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем отмечается, что орден присуждается Конюхову за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях.

Ранее стало известно, что путешественник собирается установить новый мировой рекорд. Он намерен подняться на воздушном шаре на высоту в 25 километров. Кроме того, в будущем году она планирует отправиться в кругосветное плавание на лодке.

«Русская планета» продолжает следить за знаменитым путешественником и напоминает об уникальной возможности приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом. Именно на этом воздушном шаре Конюхов установил сразу три мировых рекорда.

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