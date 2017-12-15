Путешественник Федор Конюхов готовит судно для кругосветки

Знаменитый путешественник Федор Конюхов приезжает в Рыбинск на судостроительный завод «Вымпел».

Вместе с руководством завода Федор Конюхов обсудит совместный проект разработки нового парусного судна, проработает его архитектуру и дизайн.

Отмечается, что знаменитый путешественник планирует отправиться в очередное кругосветное плавание на судне, созданном именно в Рыбинске, сообщает «Вести».

Издание «Русская Планета» продолжает следить за знаменитым путешественником и, а также напоминает, что у всех желающих есть уникальная возможность приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом.

Именно на этом аэростате путешественник установил тройной мировой рекорд.