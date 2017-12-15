Путешественник Федор Конюхов готовит судно для кругосветки
Знаменитый путешественник Федор Конюхов приезжает в Рыбинск на судостроительный завод «Вымпел».
Вместе с руководством завода Федор Конюхов обсудит совместный проект разработки нового парусного судна, проработает его архитектуру и дизайн.
Отмечается, что знаменитый путешественник планирует отправиться в очередное кругосветное плавание на судне, созданном именно в Рыбинске, сообщает «Вести».
Издание «Русская Планета» продолжает следить за знаменитым путешественником и, а также напоминает, что у всех желающих есть уникальная возможность приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом.
Именно на этом аэростате путешественник установил тройной мировой рекорд.
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