Путепровод построят в подмосковном Дедовске по поручению губернатора
Губернатор московской области Андрей Воробьев поручил разработать план строительства путепровода в подмосковном Дедовске.
Как отмечается в материале, Воробьев встретился с руководителем администрации Истринского района Андреем Дунаевым, который отчитался об исполнении поручений губернатора.
По словам Дунаева, из 28 поручений, данных в ходе поездки губернатора в Истринский район, не исполнено и находится в работе 5 поручений.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время принято решение, что кинотеатр предложат строить предпринимателям. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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