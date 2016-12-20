Путепровод построят в подмосковном Дедовске по поручению губернатора

Губернатор московской области Андрей Воробьев поручил разработать план строительства путепровода в подмосковном Дедовске.

Как отмечается в материале, Воробьев встретился с руководителем администрации Истринского района Андреем Дунаевым, который отчитался об исполнении поручений губернатора.

По словам Дунаева, из 28 поручений, данных в ходе поездки губернатора в Истринский район, не исполнено и находится в работе 5 поручений.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время принято решение, что кинотеатр предложат строить предпринимателям. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».