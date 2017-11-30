Путепровод через МЦК возведут в районе Лефортово
В столичном районе Лефортово построят путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до первой Фрезерной улицы.
Кроме того, проезжую часть улицы Пруд Ключики расширят до четырех полос.
Также будет проведен ремонт Андроновского шоссе на участке примыкания к улице. Перекресток оснастят светофорами, сообщает «Национальная служба новостей».
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