Путепровод через МЦК возведут в районе Лефортово

В столичном районе Лефортово построят путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до первой Фрезерной улицы.

Кроме того, проезжую часть улицы Пруд Ключики расширят до четырех полос.

Также будет проведен ремонт Андроновского шоссе на участке примыкания к улице. Перекресток оснастят светофорами, сообщает «Национальная служба новостей».