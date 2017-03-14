Пуск Донецкой фильтровальной станции отложен по вине украинской стороны

Украинская сторона отказалась предоставить гарантии безопасности, из-за чего на неопределенный срок перенесен пуск Донецкой фильтровальной станции.

- Ремонтно-восстановительные бригады по запуску ДФС с 9:00 готовы приступить к работе. Однако украинская сторона не подтверждает соблюдение режима тишины и запуск ДФС отложен до получения гарантий безопасности, — сообщил Донецкому агентству новостей источник в оперативном командовании ДНР.

По словам собеседника агентства, в Ясиноватой находятся представители миссии ОБСЕ и Специального центра по контролю и координации режима прекращения огня, которые продолжают добиваться от Киева соблюдения режима тишины.

- Такая ситуация складывается уже не в первый раз. Киеву просто наплевать на обычных людей, не говоря уже о представителях международных организаций, — заявил представитель командования республики.

Как подчеркнул представитель коммунального предприятия «Вода Донбасса», персонал станции и саперная группа возвращаются по домам.

- Будем пробовать подавать заявку на завтра, — сказал он.

Ранее сообщалось, что запуск ДФС после проведения ремонтных работ на линиях электропередачи под Ясиноватой был запланирован на вторник, 14 марта. Сама станция была обесточена после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины тремя днями ранее.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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