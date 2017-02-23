Пушков высмеял Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением президента Украины Петра Порошенко об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.

- Порошенко любит порассуждать о возможности «полномасштабной войны» с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

В ходе совещания командного состава Вооруженных сил Украины президент страны Петр Порошенко заявил, что расквартированные в Приднестровье российские воинские части, по его «глубокому убеждению», могут быть в любое время использованы для атаки украинских территорий, сообщает «РИА Новости».

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