Пушков высмеял Порошенко
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением президента Украины Петра Порошенко об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.
- Порошенко любит порассуждать о возможности «полномасштабной войны» с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
В ходе совещания командного состава Вооруженных сил Украины президент страны Петр Порошенко заявил, что расквартированные в Приднестровье российские воинские части, по его «глубокому убеждению», могут быть в любое время использованы для атаки украинских территорий, сообщает «РИА Новости».
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