Пушков увидел «моральную червоточину» в премии за фото убийства Карлова
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вручение главного приза конкурса World Press Photo-2017 автору фото убийства посла РФ в Турции.
«Есть чувство, что в главной премии World Press Photo за фото убийства Андрея Карлова есть моральная червоточина, чем бы эту премию ни объясняли», - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Пользователи соцсети согласились с Пушковым, назвав вручение премии за снимок явным злорадством, поощрением убийства дипломата и героизацией его убийцы.
Автором снимка является турецкий фотожурналист Бурхан Озбилиджи. В жюри конкурса его работу назвали «невероятно жестокой новостной фотографией».
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