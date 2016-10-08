Пушков рассказал о вреде от введения визового режима между РФ и Украиной
Бывший руководитель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков заявил, что введение визового режима между Украиной и РФ навредит работающим в России украинцам.
Ранее депутаты Верховной рады предложили правительству страны принять меры по отмене безвизового режима между РФ и Украиной. Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержала эту инициативу.
- Царство абсурда: если в Киеве рассчитывают навредить России введением визового режима, то навредят лишь миллионам работающих у нас украинцев, - написал Пушков в своем Twitter.
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