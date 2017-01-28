Пушков рассказал о своих ожиданиях от разговора Путина с Трампом
Российский сенатор Алексей Пушков ожидает, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом привнесет новое начало в борьбу с ДАИШ.
Кроме того, он выразил надежду на то, что беседа будет способствовать появлению новых подходов к разрешению сирийского и украинского кризисов.
При этом в своем микроблоге в Twitter он отметил, что схема контактов президента США вполне традиционна, но разговор с Путиным стоит в ней особняком. По мнению Пушкова, он имеет наибольшее значение.
Телефонный разговор Путина с Трампом должен состояться 28 января в 20:00 мск. С американской стороны в нем также примет участие вице-президент Мак Пенс.
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