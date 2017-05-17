Пушков прокомментировал запрет российских сайтов на Украине
Сенатор Алексей Пушков назвал бездарным решение украинских властей запретить доступ к российским сайтам.
По его мнению, вреднее для украинцев может быть только отказ президента страны Петра Порошенко от безвизового режима с РФ, сообщает «ФедералПресс».
Пушков добавил, что вся программа действий Порошенко сводится к: 1) разрыву связей с Россией; 2) разрыву оставшихся связей с Россией. По словам сенатора, больше украинский лидер ни на что не способен.
Следующая новость Фермер из КБР обманом получила субсидию в 3 млн рублей
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии