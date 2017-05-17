Пушков прокомментировал запрет российских сайтов на Украине

Сенатор Алексей Пушков назвал бездарным решение украинских властей запретить доступ к российским сайтам.

По его мнению, вреднее для украинцев может быть только отказ президента страны Петра Порошенко от безвизового режима с РФ, сообщает «ФедералПресс».

Пушков добавил, что вся программа действий Порошенко сводится к: 1) разрыву связей с Россией; 2) разрыву оставшихся связей с Россией. По словам сенатора, больше украинский лидер ни на что не способен.