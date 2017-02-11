Пушков прокомментировал слова Могерини о санкциях против России

Сенатор Алексей Пушков выразил свое отношение к словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини о сохранении санкций против России до урегулирования вопроса на Украине.

На странице в твиттере он написал: «Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции — в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны».

Накануне Федерика Могерини заявила, что у ЕС и США единая позиция сохранить санкции против РФ, пока та не выполнит минские соглашения в отношении Украины. Однако ранее в администрации США уточняли, что ограничения для России в связи с кибератаками во время выборов президента, возможно, будут пересмотрены, - сообщает РБК.