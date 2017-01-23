Пушков прокомментировал слова Фийона об антироссийских санкциях
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона о санкциях в отношении РФ.
В своем микроблоге в Twitter Пушков процитировал слова французского политика о невозможности согнуть российский народ с помощью санкций и добавил, что эти слова должны быть услышаны канцлером Германии Ангелой Меркель и «охваченные манией санкций» американские сенаторы.
Санкции в отношении России со стороны западноевропейских держав, США и ряда других государств действуют с 2014 года. В конце декабря 2016-го Вашингтон ввел ряд новых ограничений.
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