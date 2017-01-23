Пушков прокомментировал слова Фийона об антироссийских санкциях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона о санкциях в отношении РФ.

В своем микроблоге в Twitter Пушков процитировал слова французского политика о невозможности согнуть российский народ с помощью санкций и добавил, что эти слова должны быть услышаны канцлером Германии Ангелой Меркель и «охваченные манией санкций» американские сенаторы.

Санкции в отношении России со стороны западноевропейских держав, США и ряда других государств действуют с 2014 года. В конце декабря 2016-го Вашингтон ввел ряд новых ограничений.