Пушков прокомментировал канадские санкции в отношении РФ
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что значение введенных Канадой санкций против России невелико.
По его словам, влияние Канады на мировые события малозаметно, а в G-7 страну протащили Штаты с «заднего хода», сообщают «Народные новости» со ссылкой на Twitter политика.
Ранее стало известно, что Канада расширила санкции в отношении России, включив в нее 15 человек, в том числе шестерых депутатов Госдумы. В посольстве РФ в Канаде выразили разочарование подобным решением Оттавы и отметили, что Москва отреагирует на основе взаимности.
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