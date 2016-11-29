Пушков прокомментировал канадские санкции в отношении РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что значение введенных Канадой санкций против России невелико.

По его словам, влияние Канады на мировые события малозаметно, а в G-7 страну протащили Штаты с «заднего хода», сообщают «Народные новости» со ссылкой на Twitter политика.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкции в отношении России, включив в нее 15 человек, в том числе шестерых депутатов Госдумы. В посольстве РФ в Канаде выразили разочарование подобным решением Оттавы и отметили, что Москва отреагирует на основе взаимности.