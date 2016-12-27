Пушков посоветовал не рассчитывать на полную лояльность Трампа к России

Ожидать от избранного президента США Дональда Трампа близости к России по всем ключевым вопросам не следует. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В то же время он считает, что с приходом Трампа к власти появляется шанс уйти от конфликтных отношений между Москвой и Вашингтоном, сложившихся при действующем американском лидере Бараке Обаме, пишут «Известия» со ссылкой на высказывания политика в соцсетях.

«Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно», - цитирует издание запись Пушкова.