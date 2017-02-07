Пушков посмеялся над выбором Киева между Бандерой и ЕС

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о том, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры.

- Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич, - написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Сенатор также отметил, что Киев стоит перед выбором: не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры.

- Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес, - заключил Пушков.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу, если не прекратит поддерживать культ личности людей, совершивших геноцид в отношении поляков, сообщает интернет-издание «Народные новости».

Степан Бандера был одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии, воевавшей против советских войск и сотрудничавшей с гитлеровцами. Киевский горсовет летом 2016 года переименовал Московский проспект в честь Бандеры.