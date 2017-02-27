Пушков ответил Авакову на план по возвращению Крыма

Крым Украине уже точно не вернуть, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МВД Украины Авакова о возвращении Крыма и Донбасса.

- Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без, - написал Пушков на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Аваков сообщил, что Украина вскоре вернет под свой контроль Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что разработанный властями план не предполагает каких-либо уступок с украинской стороны. При этом, по его словам, в настоящее время этот вопрос можно решить, решить быстро и дипломатическим путем.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией. Об этом сообщает интернет-издание Nation news.