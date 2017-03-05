Пушков отреагировал на заявление главы МИД Австрии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение главы австрийского МИД Себастьяна Курца о создании центров для беженцев за пределами ЕС, в том числе на территории Грузии.

Член Совета Федерации написал в Twitter: «Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию - видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?»

Руководитель внешнеполитического ведомства Австрии предложил размещать беженцев в центрах, которые будут созданы на территории Грузии и Западных Балканах.

27 февраля Совет Европы одобрил введение безвизового режима для резидентов Грузии. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС.