Пушков отреагировал на намерение Киева перенести День космонавтики
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял желание украинских политиков перенести дату празднования Дня космонавтики.
«В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты», - написал он в своем Twitter.
Ранее зампред правительства Украины Вячеслав Кириленко предложил обратиться к президенту страны, чтобы он своим указом учредил новый День космонавтики вместо 12 апреля. Он пояснил, что Юрий Гагарин был советским космонавтом. Первым же космонавтом независимой Украины, по его словам, является Леонид Каденюк.
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