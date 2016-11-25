Пушков опроверг слова генсека НАТО о безобидности расширения альянса

Член комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал призыв Йенса Столтенберга к России спокойнее воспринимать расширение альянса.

«Это не безобидный политический процесс, как его пытается представить Столтенберг. По его словам, к НАТО присоединяются другие страны, и это не имеет никаких последствий. На самом деле, каждая страна, присоединяющаяся к НАТО, фактически открывает свою территорию для натовских военных контингентов», - цитирует Пушкова НСН.

Россия относится к расширению НАТО негативно, так как данный процесс происходит в направлении ее границ и угрожает безопасности, подчеркнул сенатор.