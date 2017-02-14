Пушков объяснил обвинения штаба кандидата в президенты Франции в адрес РФ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона об атаках со стороны российских хакеров.
По словам Пушкова, французский политик пытается действовать по тому же шаблону, что и Хиллари Клинтон, разыгрывая «антироссийскую карту». При этом он напомнил, что Клинтон такая тактика успеха не принесла, сообщают «Народные новости».
Обвинения со стороны штаба Макрона прозвучали накануне. Там заявили, что сайт политика ежедневно подвергается сотням и даже тысячам кибератак. Кроме того, обвинили некие российские СМИ в публикации ложных новостей. Доказательств французская сторона не привела.
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