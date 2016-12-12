Пушков назвал Трампа жертвой информационной войны
Избранный президент США Дональд Трамп является жертвой информационной войны, которая ведется против него.
Российский сенатор Алесей Пушков считает, что утверждения о влиянии России на итоги президентских выборов в США – часть этой кампании. Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Twitter политика. Версию о вмешательстве Москвы в выборы американского президента Пушков назвал «законченной чушью».
Ранее сам трамп расценил подобные предположения как нелепость.
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