Пушков назвал Трампа жертвой информационной войны

Избранный президент США Дональд Трамп является жертвой информационной войны, которая ведется против него.

Российский сенатор Алесей Пушков считает, что утверждения о влиянии России на итоги президентских выборов в США – часть этой кампании. Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Twitter политика. Версию о вмешательстве Москвы в выборы американского президента Пушков назвал «законченной чушью».

Ранее сам трамп расценил подобные предположения как нелепость.