Пушков назвал автора статьи об убийстве Карлова мерзавцем

Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал статью Герша Кунтцмана в New York Daily News об убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

«Об этике здесь говорить не приходится. Автор статьи либо патологический идиот, либо мерзавец, который хотел к себе привлечь внимание и, к сожалению, привлек», - сказал он в интервью «Народным новостям».

По словам Пушкова, оправдание убийства дипломата и сравнение его с нацистскими преступниками находится за пределами этики и морали. Он призвал цивилизованный мир «выбросить на помойку» таких авторов, как Кунтцман, а его статью назвал непотребной.

По мнению парламентария, основанием для появления подобных статей является оголтелая русофобия.