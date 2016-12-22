Пушков назвал автора статьи об убийстве Карлова мерзавцем
Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал статью Герша Кунтцмана в New York Daily News об убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.
«Об этике здесь говорить не приходится. Автор статьи либо патологический идиот, либо мерзавец, который хотел к себе привлечь внимание и, к сожалению, привлек», - сказал он в интервью «Народным новостям».
По словам Пушкова, оправдание убийства дипломата и сравнение его с нацистскими преступниками находится за пределами этики и морали. Он призвал цивилизованный мир «выбросить на помойку» таких авторов, как Кунтцман, а его статью назвал непотребной.
По мнению парламентария, основанием для появления подобных статей является оголтелая русофобия.
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