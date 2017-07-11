Пушков назвал ассоциацию Украины с ЕС кабалой
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президенту Украины Петру Порошенко не стоит гордиться ассоциацией с Евросоюзом.
По словам сенатора, соглашение является кабальным для Украины, поскольку содержит множество ограничительных квот. Пушков увидел в нем поражение политики украинского лидера.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с сентября. Порошенко назвал это «очередным поражением Кремля».
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