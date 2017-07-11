Пушков назвал ассоциацию Украины с ЕС кабалой

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президенту Украины Петру Порошенко не стоит гордиться ассоциацией с Евросоюзом.

По словам сенатора, соглашение является кабальным для Украины, поскольку содержит множество ограничительных квот. Пушков увидел в нем поражение политики украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с сентября. Порошенко назвал это «очередным поражением Кремля».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Александра Кержакова подозревают в браконьерстве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО