В Пушкине накрыли подпольный цех по производству алкоголя

В подмосковном Пушкине правоохранители выявили и ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

Полицейские обнаружили две линии по разливу алкоголя, на которых работали около 30 выходцев из Средней Азии. При этом было изъято порядка 40 тысяч бутылок готовой продукции с фальшивыми акцизными марками.

По факту возбуждено уголовное дело. Более десяти мигрантов привлечены к административной ответственности – они будут оштрафованы и выдворены из России.

Кроме того, правоохранители задержали уроженца Тверской области и жителя МО, которые подозреваются в организации незаконного производства. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.