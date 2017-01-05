Пушилин сообщил об уточнении формулы обмена «всех на всех» на переговорах в Минске

Члены Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на очередных переговорах в Минске внесли уточнение в формулировку обмена пленными «всех на всех». Об этом сообщил представитель ДНР в Контактной группе Денис Пушилин.

- На последних встречах было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах, — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам председателя Народного Совета республики, для выполнения Минских соглашений в части обмена пленными Украине необходимо принять закон об амнистии, который запретит преследование и наказание лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об амнистии граждан, принимавших участие в конфликте на востоке Украины, но только «с украинской стороны».